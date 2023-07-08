СМИ: клуб из Саудовской Аравии предложил тренеру Симеоне контракт на €40 млн в год

Текущее соглашение специалиста с испанским "Атлетико" рассчитано до 2024 года

ТАСС, 8 июля. Футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии сделал главному тренеру испанского "Атлетико" Диего Симеоне предложение о контракте. Об этом в субботу сообщила газета Marca.

По информации источника, "Атлетико" еще не обсуждал новый контракт с Симеоне. Текущее соглашение аргентинского специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. По данным итальянского журналиста Николо Скиры, "Аль-Ахли" предлагает Симеоне контракт на два года с заработной платой в €40 млн в год.

Ранее французское издание L'Equipe назвало Симеоне самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе с годовой зарплатой в размере около €34 млн.

Симеоне 53 года, он возглавляет "Атлетико" с 2011 года, с испанской командой он по два раза становился победителем чемпионата Испании, суперкубка страны, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, а также один раз выиграл Кубок Испании. До прихода в клуб он работал в аргентинских "Расинге", "Эстудиантесе", "Ривер Плейте" и "Сан-Лоренсо" и итальянской "Катании".