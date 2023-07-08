Тарпищев: Рублев должен был проходить Гоффена в третьем круге Уимблдона

В четвертом круге российский теннисист встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев должен был побеждать бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Уимблдона, так как играет стабильнее. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина. В следующем круге он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

"Рублев и должен был проходить Гоффена. Стабильности при игре на больших скоростях у него побольше. Андрей играет хорошо, и в принципе нет соперника, который на траве был бы заведомо его сильнее", - сказал Тарпищев.