В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что международные организации не отстраняли отечественных арбитров

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российские арбитры не имеют запрета на назначения на международные матчи, они могут обслуживать игры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований, - сказал Митрофанов. - Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, [возвращение судей] возможно. Сам факт того, что Сергей Карасев будет принимать участие в сборе ведущих европейских арбитров, просто лишний раз подчеркивает высокий уровень его готовности и демонстрирует уважение к нему и российскому судейству со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. То есть отстранения нет, поэтому назначения российских арбитров на международные матчи возможны".

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года. 1 июля "Спорт-экспресс" со ссылкой на источник сообщил, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. В тот же день в РФС сообщили ТАСС, что организация находится в диалоге с УЕФА по вопросу возвращения российских арбитров к работе на международных матчах.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.