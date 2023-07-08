В РФС сообщили, что санкции в отношении сборных России не обсуждались на исполкоме УЕФА

Заседание прошло 28 июня

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Тема санкций в отношении российских сборных не обсуждалась на последнем заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Исполком УЕФА прошел 28 июня, на нем обсуждался квалификационный турнир к чемпионату мира 2026 года, в нем примут участие 16 европейских сборных. В отборочном турнире команды будут разбиты на 12 групп, в каждой будет по четыре или пять сборных, победители групп попадут на чемпионат мира напрямую, остальные участники определятся в плей-офф. Групповой этап пройдет с марта по ноябрь 2025 года, об участии российской сборной в отборочном турнире в релизе УЕФА не говорилось.

"В контексте формата европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года допуск россиян к турниру на последнем исполкоме УЕФА не обсуждался, - сказал Митрофанов. - В соответствии с действующими решениями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА сборные России на данный момент не принимают участия в отборе. Если решение будет снято, то примут. Исполком УЕФА может обсуждать отмену санкций к сборным России, но конкретно на этом исполкоме эта тема не обсуждалась".

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российская команда не смогла сыграть в плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Также сборная России пропустила жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.