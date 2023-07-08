Чесноков считает, что Мирра Андреева не испытывает психологического давления на Уимблдоне

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, спортсменка в свои 16 лет показывает зрелый теннис

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева не чувствует психологического давления из-за результатов на Уимблдоне, поэтому может побеждать практически любого соперника. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Андреева дошла до третьего круга Уимблдона, где встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой.

"В свои 16 лет Мирра показывает очень зрелый теннис, плюс она хорошо двигается, - сказал Чесноков. - Она играет свободно и не испытывает психологического давления из-за того, что ей нужно здесь и сейчас показать какой-то результат, как, например [Новаку] Джоковичу, которому нужно защищать титул. С таким настроем она может победить любого, но жалко, что она в третьем круге попала на россиянку".

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал для нее дебютным взрослым турниром Большого шлема. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Матч между Андреевой и Потаповой пройдет 8 июля. Уимблдон завершится 16 июля.