В "Норманочке" рассказали об отношениях с командой из Австралии на турнире Copa Mundo

Российская команда вышла в плей-офф турнира, который проходит в Бразилии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Австралийская команда "Фриланс" проявляет дружелюбие к российской "Норманочке" во время международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

"Австралийская команда, конечно, такая героическая, потому что девушки без всякого опыта серьезной борьбы, я даже не знаю, что собой представляет чемпионат Австралии, - сказал Ходов. - Но, приехав на другой континент играть с сильнейшими, они сделали такой серьезный выбор в пользу любви к нашему виду спорта. Они приехали себя показать, посмотреть, что здесь происходит, поэтому дружелюбно настроены, ходят, улыбаются, здороваются".

"Никуда не уехали, вылетев с группового этапа, настроены досмотреть Кубок мира до конца, вернувшись в свою страну с опытом, которого у их соперниц в Австралии нет. Вот это и есть развитие вида спорта на континентах, потому что они учатся, это видно. Они ходят со своим тренером, что-то записывают и обсуждают. Абсолютно дружелюбно настроены, здороваются, даже выучили пару русских слов, например, "привет", его говорят нашим игрокам", - добавил Ходов.

В Copa Mundo также принимают участие бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас" и "Нью-Эквадор" из США. "Норманочка" вышла в плей-офф турнира, в четвертьфинальном матче россиянки сыграют с "Лондриной". Встреча пройдет в ночь на 9 июля.

Copa Mundo проходит в бразильском Парангуа и завершится 10 июля. В турнире прошлого года "Норманочка" завоевала бронзовые медали.