Президент "Норманочки" подвел итоги группового этапа Copa Mundo по мини-футболу

Российская команда заняла первое место в группе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Групповой этап турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo был непростым для российского клуба "Норманочка", но команда справилась с поставленными перед ней задачами. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент нижегородского футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

Российская команда заняла первое место в группе A, где играли бразильские "Лондрина" и "Рио Бранко", аргентинский "Сан-Лоренсо" и вышла в четвертьфинал турнира, где вновь сыграет с "Лондриной". Матч начнется 9 июля в 00:00 мск. "Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.

"Точно нелегко было на групповом этапе, мы уже окрестили этот квартет "группой смерти", потому что канадская команда "Торонто" была заменена на "Лондрину", которая сейчас занимает третье место в федеральной лиге Бразилии, с ними же нам играть четвертьфинал, - сказал Ходов. - То есть по большому счету из группы не вышел чемпион Аргентины, бронзовый призер Кубка Либертадорес, поэтому это была не легкая прогулка, а тяжелая работа, было очень важно выйти досрочно в четвертьфинал и занять первое место в группе, обе задачи были выполнены".

"Всегда сложно играть с командой, с которой ты играл уже в группе, но это особенности плей-офф, когда составляется рейтинг с первой по восьмую команды в соответствии с заработанными очками и разницей забитых и пропущенных мячей. Поскольку у нас не было в группе откровенно слабых команд, которым можно было забить двузначное количество мячей, что сделали наши соперники "Фемейл" и "Табоао", поэтому они заняли более высокие позиции в квалификации. Это, наверное, единственный момент, который не позволяет нам сыграть с представителем другой страны, до конца турнира нужно играть только с бразильскими клубами", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что четвертьфинал всегда является самой сложной стадией в турнирах. "Когда ставишь цель выйти в финал турнира, ожидания перед плей-офф самые боевые. Чтобы до финала дойти, нужно хорошо отыграть самый сложный матч - четвертьфинал. Ожидания хорошие, потому что команда готова и цель на финал никак не корректировалась, поэтому будем ее выполнять", - рассказал Ходов.

"Прием организаторов - великолепный, много детей, которые просто радуются, подходят, спрашивают, фотографируются. Организаторы относятся по-доброму, хорошо осуществляют прием. Это уже второй Кубок мира как для нас, так и для организаторов, по большому счету у нас точно рост качества, отношения клубов и организаторов. Все на очень высоком уровне", - добавил президент нижегородского клуба.