Шипов назвал божественной игру Непомнящего в рапид на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист и американец Фабиано Каруана набрали по 12 очков в 10 партиях и стали победителями турнира по рапиду

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий играл божественно во второй и третий день турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Хорватии. Такое мнение ТАСС в субботу высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Надо признать, что в первый день Яну очень повезло, что он смог спасти партию против Магнуса [Карлсена], потому что позиция была очень тяжелой, - сказал Шипов. - Но потом он, видимо, хорошо поспал и во второй и третий день показывал просто божественную игру. Похоже, что он стал возвращаться, это именно тот Ян, которого мы ценим и любим. Если говорить о всем турнире, то впереди блиц, и там я считаю Магнуса явным фаворитом, потому что его способности блицера выше, чем у всех остальных, но думаю, что Ян точно будет в тройке".

Непомнящий и американец Фабиано Каруана набрали по 12 очков в 10 партиях и стали победителями турнира по рапиду. За ними расположились 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (11 очков), представители Индии 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд и Доммараджу Гукеш (по 10), француз Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшишитоф Дуда, представитель Румынии Рихард Раппорт (9), хорват Иван Шарич (6) и румын Константин Лупулеску (2). Этап продолжится турниром по блицу, победитель определится по сумме по сумме набранных очков в рапиде и блице.

Этап Grand Chess Tour в Хорватии завершится 9 июля, победитель получит $40 тыс.