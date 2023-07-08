В "Динамо" назвали вероятным переход футболиста Шиманьского в другой клуб этим летом

Польский полузащитник провел прошедший сезон в аренде в нидерландском "Фейенорде"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Польский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Себастьян Шиманьский с большой долей вероятности перейдет в другую команду в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в субботу сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Шиманьский перешел в "Динамо" в 2019 году из польской "Легии". Сезон-2022/23 он провел в аренде в "Фейенорде", в составе которого стал чемпионом Нидерландов.

"Мы сейчас находимся в активной фазе переговоров, есть несколько интересантов по Шиманьскому. На сегодняшний день Себастьян - игрок московского "Динамо", контракт до 2026 года. Но высоки шансы, что он перейдет в другой клуб этим летом", - заявил Гафин.

Гафин также прокомментировал ситуацию с полузащитником Матиасом Норманном: "Мы пока не видели никаких официальных бумаг от Норманна. То, что мы видели, - как Матиас активно работает на тренировках под руководством главного тренера. Его аренда действует до августа месяца".

Норманну 27 лет, права на игрока принадлежат "Ростову", за "Динамо" он выступает на правах аренды. Об аренде Норманна "Динамо" объявило 6 сентября, у московского клуба есть право выкупа футболиста. В сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями.