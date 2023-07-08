Чесноков считает теннисиста Сафиуллина большим тружеником

Россиянин дошел до четвертого круга Уимблдона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин является большим тружеником и заслуженно вышел в четвертый круг Уимблдона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В пятницу Сафиуллин победил аргентинца Гидо Пелью и вышел в четвертый круг турнира. Ранее россиянин никогда не добирался так далеко на турнирах Большого шлема. В следующем матче он сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

"Знаете, это просто чудо какое-то - Сафиуллин вышел в четвертый круг на турнирах Большого шлема, - сказал Чесноков. - Он и в третьем круге никогда до этого не был, но шагнул еще дальше. На самом деле Роман - большой труженик и абсолютно заслуженно вышел в четвертый круг. В первом круге он обыграл очень хорошего игрока (испанца Роберто Баутиста-Агута - прим. ТАСС), который очень здорово играет на траве, а дальше уже ему было легче. Я думаю, Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже".

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.

Уимблдон завершится 16 июля.