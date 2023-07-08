Тарпищев считает, что Мирра Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне

Спортсменка дошла до третьего круга, где сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетней российской теннисистке Мирре Андреевой нечего бояться, так как она уже превзошла ожидания, выйдя в третий круг Уимблдона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева дошла до третьего круга Уимблдона, где встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой. Матч пройдет 8 июля.

"Андреевой бояться уже нечего, - сказал Тарпищев. - Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит".

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал для нее дебютным взрослым турниром Большого шлема. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.