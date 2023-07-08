В "Динамо" отметили большой интерес к футболисту Захаряну от других клубов

Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Клубы проявляют большой интерес к футболисту московского "Динамо" Арсену Захаряну. Об этом ТАСС в субботу сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Полузащитник в сезоне-2022/23 в составе "Динамо" принял участие в 37 играх, отметившись 5 голами и 10 результативными передачами.

"Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок "Динамо", так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках", - сказал Гафин.

Нынешнее соглашение 20-летнего Захаряна с "Динамо" рассчитано до конца сезона-2023/24.