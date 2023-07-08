8 июля, 12:09
Массовый спорт

Более тысячи человек приняли участие в фестивале спорта и экологии в Москве

Частью мероприятия стала программа "Все на сап", организованная комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фестиваль спорта и экологии, частью которого стала программа "Все на сап", организованная комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы, прошел в Москве. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Гости фестиваля под руководством инструкторов в бассейне могли попробовать встать на сапборд и научиться балансировать на нем. Самой юной участнице было 4 года, а самому возрастному - 71 год.

Также среди участников фестиваля, попробовавших свои силы в сапбординге, был Александр Мартенкевич - чемпион России по фехтованию на колясках, член паралимпийской сборной страны.

Также в рамках фестиваля прошел ряд сессий по темам спортивной инклюзивности и направлений развития производства спортивных товаров с учетом трендов экологичного производства. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация