ПКР обратился в оргкомитет Азиатских паралимпийских игр по вопросу допуска на соревнования

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что в случае положительного решения российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов в соревнованиях. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент ПКР Павел Рожков.

8 июля российских и белорусских спортсменов допустили до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.

"Паралимпийский комитет России обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов в Играх по шести видам спорта, развиваемым международными федерациями, принявшими решение о допуске россиян к соревнованиям. В случае положительного решения и согласования от международных федераций и Азиатского паралимпийского комитета российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису. Надеемся получить ответ на запрос в кратчайшие сроки", - сообщил Рожков.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийские комитет принял решение не допускать их до соревнований.