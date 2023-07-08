Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА

КХЛ признала легитимным соглашение голкипера с московским клубом сроком на два сезона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала соглашение голкипера Ивана Федотова с московским ЦСКА сроком на два сезона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

"КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ (Национальную хоккейную лигу - прим. ТАСС) для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25", - говорится в заявлении.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. 2 июля 2023 года Федотов выложил первое фото после службы в армии, опубликовав в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) снимок из Дубая.

14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В 2022 году в составе ЦСКА хоккеист стал победителем Кубка Гагарина.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.