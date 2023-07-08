Футболисты "Динамо" разгромили ЦСКА в товарищеском матче

Встреча состояла из трех таймов по 30 минут

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" оказался сильнее столичного ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и состояла из трех таймов по 30 минут.

Итоговый счет - 5:0 в пользу "Динамо". Бело-голубые забили три мяча во время игры - отметились Ярослав Гладышев (27-я минута), Арсен Захарян (60), Андрей Мазурин (69). Также им был присужден гол по результатам состязания вратарей, которое прошло в первом перерыве встречи. Еще один забитый мяч был начислен "Динамо" после победы в конкурсе пенальти, участие в котором приняли игроки женских футбольных команд, хоккеисты и болельщики клубов.

На 28-й минуте поле из-за повреждения покинул защитник ЦСКА Илья Агапов.

Во время предматчевой церемонии бывший нападающий "Динамо" немец Кевин Кураньи и бывший форвард ЦСКА ивуариец Сейду Думбия нанесли символический первый удар по мячу. Думбия, игравший за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также в 2015 году, появился на поле на 80-й минуте встречи. 9 июля команды встретятся на поле "ВТБ Арены".

"Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23, набрав 45 очков в 30 матчах. ЦСКА завершил сезон на втором месте с 58 очками. Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. В первом туре "Динамо" примет "Краснодар", а ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Также армейцы 15 июля в Казани встретятся с петербургским "Зенитом" в матче за Олимп - Суперкубок России.