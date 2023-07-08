Олимпийский чемпион Устюгов заявил о решении продолжать карьеру минимум два сезона

По ходу прошедшего сезона лыжник не раз говорил, что думал об уходе из спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов решил продолжить карьеру и намерен выступить еще минимум в двух сезонах. Об этом он сообщил в субботу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС после участия в "Спринте на Дворцовой" в Санкт-Петербурге.

"Это моя любимая работа, делать ничего другого я не умею, - сказал Устюгов, который в субботу в гонке на лыжероллерах занял второе место. - Сегодня же всем понравился результат, думаю, запала мне хватит на пару лет точно. Буду стараться радовать вас и дальше хорошими, веселыми гонками".

Устюгову 31 год, по ходу минувшего сезона он не раз говорил о том, что думает о завершении карьеры. Он признавался, что был готов уйти из спорта еще прошлым летом, если бы нашел другую работу. Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.