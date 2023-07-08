Вяльбе сообщила, что в России уравняют мужские и женские лыжные дистанции

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что переход на новый международный формат начнется уже в новом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Некоторые соревнования под эгидой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в новом сезоне будет проходить в соответствии с новым международным стандартом дистанций. Об этом ТАСС в субботу сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках, позже переход на новый формат поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) - он будет использоваться уже на ближайших Играх 2026 года в Италии.

"Мы к этому негативно относимся, но наше мнение никого не интересует, - сказала Вяльбе. - Будет ли этот формат в России? Да, будет. Уже в этом сезоне на первых соревнованиях, что-то будет на этапах Кубка России. Спартакиада вся пройдет в олимпийском формате".

Переход на новые дистанции начался в минувшем сезоне с этапов Кубка мира, при этом чемпионат мира и внутрироссийские соревнования проходили в прежнем формате.

В лыжегоночную программу предыдущих чемпионатов мира и Олимпиад у мужчин входили гонка с раздельным стартом на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км соответственно. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины - 4 по 5 км.

По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон - 20 км, марафон - 50 км. В эстафете спортсмены пробегут 4 этапа по 7,5 км. В программу чемпионатов мира, как и прежде, будут входить спринт и командный спринт.