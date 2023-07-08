В футбольном клубе "Динамо" заявили, что вратарь Лещук не покинет команду этим летом

В прошлом сезоне голкипер провел за бело-голубых 14 матчей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вратарская позиция московского футбольного клуба "Динамо" укомплектована, российский голкипер Игорь Лещук останется в команде на предстоящий сезон. Об этом ТАСС в субботу сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"У нас укомплектована вратарская позиция. Поэтому мы с этими вратарями заходим в новый сезон. Лещук не покинет "Динамо", - сказал Гафин.

Лещуку 27 лет, он выступает за "Динамо" с 2016 года. В прошлом сезоне вратарь провел за москвичей 14 матчей в различных турнирах, 3 из которых завершил без пропущенных мячей.

Прошлый сезон чемпионата России "Динамо" завершило на девятом месте в турнирной таблице. Следующий сезон команда начнет домашним матчем против "Краснодара" 21 июля.