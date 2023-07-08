В НХЛ сообщили, что контракт Федотова с ЦСКА нарушил его соглашение с "Филадельфией"

В субботу стало известно, что Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт вратаря с московским клубом сроком на два сезона

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заключение вратарем Иваном Федотовым контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА является нарушением его действующего соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с "Филадельфией" связывает его с командой на сезон-2023/24 НХЛ. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ", - сказал Дэйли.

Ранее КХЛ сообщила, что зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, голкипер заключил с московским клубом соглашение сроком на два сезона. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.