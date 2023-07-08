Вопрос выступления российских пловцов на Азиатских играх обсудят в конце июля

В субботу генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала предложение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, которые пройдут в Китае осенью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Решение о выступлении российских пловцов на Азиатских играх будет зависеть от условий их допуска к международным стартам, Всероссийская федерация плавания (ВФП) планирует обсудить этот вопрос в конце июля. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава ВФП и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"С одной стороны, выступить на Азиатских играх будет интересно, но сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение, - сказал Сальников. - В лучшем случае оно будет принято на заседании президиума федерации, которое состоится во время финала Кубка России в Казани. Этот вопрос мы обсудим, если к тому времени поступят четкие формулировки".

Финал Кубка России пройдет в Казани с 25-30 июля.

В субботу генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала предложение допустить российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр, которые пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября. Для спортсменов обеих стран будет выделено 500 квот, допуском до соревнований будут заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы смогут принять участие только в индивидуальных видах спорта. Международная федерация плавания (World Aquatics) вопрос предоставления допуска российским и белорусским спортсменам отложила до середины июля.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнований исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.