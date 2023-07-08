Reuters: один из рекордсменов "Тур де Франс" Кавендиш завершил велогонку из-за аварии

По информации агентства, велогонщик сошел за 64 км до финиша восьмого этапа после падения

ТАСС, 8 июля. Британец Марк Кавендиш завершил свое выступление на престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс" из-за аварии на восьмом этапе соревнований. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Продолжительность восьмого этапа составляет 200 км. Спортсмен завершил соревнования за 64 км до финиша после падения. Велогонщик сел в машину скорой помощи, держась за правое плечо.

21 мая Кавендишу исполнилось 38 лет, сезон-2023 является последним в его карьере. Он является трехкратным чемпионом мира в дисциплине "мэдисон" (2005, 2008, 2016). На Олимпийских играх 2016 года британец завоевал серебро в омниуме. Спортсмен завоевал золотую (2011) и серебряную (2016) медаль на чемпионатах мира по шоссейным велогонкам в групповых гонках.

Кавендиш 53 раза одерживал победу на этапах Гранд-тура: трижды он выигрывал этапы "Вуэльты", 16 раз - "Джиро д'Италия" и 34 раза - "Тур де Франс". По числу побед на этапах "Тур де Франс" Кавендиш делит рекорд с бельгийцем Эдуардом Мерксом.

"Тур де Франс" впервые прошел в 1903 году, всего соревнования проходили 109 раз. Гонка включает 21 этап. Рекордсменами по количеству побед являются Меркс французы Бернар Ино и Жак Анкетиль и испанец Мигель Индурайн, которые пять раз выигрывали многодневную гонку.