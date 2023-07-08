Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Россиянин повторил свой лучший результат на турнире

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев в субботу победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева (3-й номер посева). Фучович не получил номера посева. В четвертом сете после проигранной подачи венгр брал медицинский перерыв. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16).

Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее россиян добирался до этой стадии в 2021 году. Выход в четвертый круг является лучшим результатом Медведева на Уимблдоне, на остальных турнирах Большого шлема спортсмен как минимум доходил до четвертьфинала.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Фучовичу 31 год, он располагается на 67-й позиции мирового рейтинга и является победителем одного турнира ATP. В 2021 году теннисист дошел до четвертьфинала Уимблдона, это его лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2010 году он выиграл юниорский Уимблдон в одиночном разряде.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.