Умер олимпийский чемпион 1980 года по фехтованию Николай Алехин

Ему было 68 лет

ТАСС, 8 июля. Заслуженный мастер спорта СССР фехтовальщик Николай Алехин умер в возрасте 68 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

"Национальный олимпийский комитет Белоруссии выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина", - говорится в заявлении.

В составе сборной СССР в 1980 году Алехин стал олимпийским чемпионом в командной сабле. В 1979 году он победил на чемпионате мира в командных соревнованиях по сабле, в 1981 году в этой дисциплине завоевал серебряную медаль мирового первенства. В 1980 и 1982 годах Алехин становился чемпионом СССР в командном первенстве.