Янчук считает, что теннисист Медведев превзошел Фучовича в мастерстве

В субботу Даниил Медведев обыграл Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев играл точнее и превзошел в мастерстве венгра Мартона Фучовича в матче третьего круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева, занимающего третье место в мировом рейтинге. В следующем матче он сыграет против с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и американцем Томми Полом.

"Даниил Медведев - это один из ведущих игроков мира, а его соперник занимает 67-е место в рейтинге, это говорит о том, что силы не равны, что игра и показала. Даниил был более устойчивым в игре, лучше обводил и точнее играл в ключевые моменты. Медведев заметно превосходил своего соперника в мастерстве. Венгр часто выходил к сетке, но Даниил его обводил", - сказал Янчук.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.