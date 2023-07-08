Тренер ЦСКА Фоменко сообщил, что футболист Медина не прощался с командой

Ранее в СМИ появилась информация о том, что парагвайский полузащитник намерен подписать контракт со "Спартаком"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина не прощался с футболистами и тренерским штабом московского клуба ЦСКА. Об этом ТАСС в субботу сообщил тренер ЦСКА Олег Фоменко.

7 июля "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт с московским "Спартаком". Руководитель пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо в тот же день написал в своем телеграм-канале, что клуб всегда стремился и будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление команды. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил журналистам, что ничего не знает о переговорах по Медине.

"По Медине мне известно только то, что и всем, я знаю только то, что есть в прессе, - сказал Фоменко. - Переговоры между ЦСКА и "Спартаком" ведутся по поводу Медины. Пока официально ничего нет, значит, переговоры идут, когда официально объявят, значит, будет. Медина в раздевалке ни с кем не прощался, он и на поле сегодня вышел".

"Негативно встретили болельщики? Ну это болельщики, имеют право. Но мне известно только то, что написано в газетах. В клубе мы ничего не обсуждали, наше дело - тренировать. А все вопросы решаются наверху", - добавил Фоменко.

8 июля ЦСКА на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 0:5 в товарищеском матче. Медина отсутствовал в заявке ЦСКА на игру, глава медицинского штаба армейского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что парагвайский футболист тренировался последнюю неделю по индивидуальной программе. Медина присутствовал на трибуне во время матча и получил вместе с командой серебряные медали за прошлый сезон Мир - Российской премьер-лиги. После игры парагваец не стал отвечать на вопросы журналистов о "Спартаке""

Медине 26 лет, он выступает за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.