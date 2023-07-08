Поздняков: Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале в субботу заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.

"Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки", - сказал Поздняков.

"За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом", - добавил глава ОКР.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Будет разыграно 482 комплекта медалей. Россияне и белорусы выступят вне медального зачета, решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В общей сложности выделено 500 квот для атлетов из России и Белоруссии, допуском до соревнований будут заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы смогут принять участие только в индивидуальных видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.