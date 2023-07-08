Ольховский назвал тяжелой победу теннисиста Медведева над Фучовичем

В субботу россиянин обыграл венгерского спортсмена в четырех сетах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал тяжелую победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева.

"Тяжелая победа, был нелегкий матч, особенно третий сет, где Даниилу немного повезло, потому что было переиграно несколько мячей. Медведев здорово подает и, как обычно, очень хорошо и надежно играет за задней линией. Здесь покрытие более ровное, чем на других травяных турнирах, оно больше подходит Даниилу, поэтому я думаю, что он вполне может пройти дальше", - сказал Ольховский.

В следующем матче Медведев сыграет с чехом Иржи Легечкой. Выход в четвертый круг - лучший результат россиянина на Уимблдоне.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.