В ЦСКА назвали контракт с хоккеистом Федотовым юридически обоснованным

Ранее в субботу заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил ТАСС, что контракт с армейцами нарушает соглашение вратаря с "Филадельфией"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контракт московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА с российским вратарем Иваном Федотовым является юридически обоснованным и справедливым. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Ранее в субботу КХЛ зарегистрировала соглашение Федотова с ЦСКА на два года. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли позднее сообщил ТАСС, что контракт с армейцами нарушает соглашение Федотова с "Филадельфией".

"Мы зарегистрировали юридически обоснованный и справедливый контракт. Подход к документам был скрупулезен с юридической точки зрения, - сказал Есмантович. - Было написано письмо на официальном бланке КХЛ, где по пунктам было объяснено решение, основанное на юридических аспектах, касающихся справедливости подписания контракта. Это было сделать несложно, так как в открытой базе существуют все договора между лигой, профсоюзом и агентами".

"Был сделан сравнительный анализ по пунктам, который до этого прислал нам генменеджер "Филадельфии". Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ", - добавил он.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем КХЛ. С июля 2022 года по июль 2023-го вратарь проходил военную службу.