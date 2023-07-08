Свищев призвал не впадать в эйфорию после допуска россиян на Азиатские игры

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российским атлетам и спортивным федерациям не нужно поддаваться эйфории после заявлений о допуске на Азиатские игры. Об этом ТАСС в субботу заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация не получала приглашений для участия в соревнованиях.

"Не нужно поддаваться эйфории и бежать по зову, - сказал Свищев. - Пока тут больше неясностей, непонятен формат допуска, неясно, какие виды спорта рассматриваются. В конце концов, до Азиатских игр осталось совсем мало времени, как и когда к ним должны готовиться наши спортсмены, находящиеся в неведении? Пока мы видим лишь обещания, даже рекомендации Международного олимпийского комитета до сих пор во многом не выполняются".

"Но если будет адекватная возможность для выступления наших спортсменов, которая позволит им отбираться на Олимпийские игры, - это нужно рассматривать", - добавил парламентарий.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Будет разыграно 482 комплекта медалей. Россияне и белорусы выступят вне медального зачета, решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В общей сложности выделено 500 квот для атлетов из России и Белоруссии, допуском до соревнований будут заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы смогут принять участие только в индивидуальных видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.