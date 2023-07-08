Есмантович: НХЛ не предоставила ЦСКА контракт Федотова с "Филадельфией" на сезон-2023/24

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что у вратаря действует соглашение с "Филадельфией" на предстоящий сезон

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не предоставляла ЦСКА информацию по контракту Ивана Федотова с "Филадельфией" на сезон-2023/24. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что у вратаря действует соглашение с "Филадельфией" на сезон-2023/24.

"Рукописного контракта у Федотова с "Филадельфией" на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле", - сказал Есмантович.