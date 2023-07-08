Ольховский считает, что российские теннисисты показывают достойную игру на Уимблдоне

В четвертый круг турнира в мужском одиночном разряде вышли трое отечественных спортсменов - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин заслуженно вышли в четвертый круг Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четвертом круге Медведев сыграет с чехом Иржи Легечкой, Рублев - с представителем Казахстана, до 2016 года выступавшим за Россию, Александром Бубликом, а Сафиуллин - с Денисом Шаповаловым из Канады.

"Ребята показывают достойную игру и заслуженно вышли в четвертый круг. Наверное, результат немного неожиданный, учитывая отсутствие Карена Хачанова (11-я ракетка мира пропускает турнир из-за травмы - прим. ТАСС). Порадовал Сафиуллин, он одержал очень хорошую победу в первом круге над Роберто Баутиста-Агутом (23-я ракетка мира - прим. ТАСС), но дальше соперники были довольно комфортные, и он зацепился за свой шанс впервые в карьере так далеко пройти на турнирах Большого шлема. Ребята показывают очень хорошие результаты, и я думаю, что им всем по силам обыграть своих соперников в четвертом круге", - сказал Ольховский.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.