Журова: МОК страхуется за счет приглашения россиян на Азиатские игры

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены в нейтральном статусе до Азиатских игр 2023 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) страхуется на будущее за счет приглашения россиян на Азиатские игры. Об этом ТАСС в субботу заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.

"МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду, - сказала Журова. - И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на Игры. Но пока много неясностей, непонятно, как люди поедут на соревнования, но медали завоевать не смогут. Еще сыграло то, что Азиатские игры пройдут в Китае, где российским спортсменам смогут обеспечить безопасность".

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Будет разыграно 482 комплекта медалей. Россияне и белорусы выступят вне медального зачета, решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В общей сложности выделено 500 квот для атлетов из России и Белоруссии, допуском до соревнований будут заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы смогут принять участие только в индивидуальных видах спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.