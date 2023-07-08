В Парке Горького прошла премьера фильма "Медведева против Медведевой"

Лента посвящена двукратной вице-чемпионке Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьера документального фильма о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой "Медведева против Медведевой" прошла в субботу в павильоне "Кино" в Парке Горького в рамках конкурсной программы фестиваля ORIGINAL+Doc. На мероприятие пришло около двухсот болельщиков фигуристки.

Работа над фильмом началась в мае 2019 года, тогда же вышел влог "Один день из жизни Жени Медведевой". Фильм стал совместным проектом медиагруппы "Красный квадрат" и команды Медведевой.

О жизни фигуристки в фильме рассказала ее мать Жанна, тренер Брайан Орсер, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух и, конечно, она сама. Фильм начался со съемок на замерзшем озере Байкал. Медведева, откусив кусочек от льдинки, пошутила: "Моя предолимпийская диета". Мама фигуристки под архивные кадры, на которых маленькая Медведева поет "Чунга-Чангу" и песню про Чебурашку, рассказала: ребенком будущая чемпионка постоянно смеялась, надевала коньки на три шерстяных носка и каталась по паркету. "Она была самая маленькая - и по возрасту, и по росту. Ее никогда не позиционировали талантливой - хиленькая, маленькая, тощенькая, ножки "иксиком", - сообщила она.

"Когда дети катаются - это ботинки и железки, это страшно", - отметила мама Медведевой.

Фигуристка коснулась темы знакомства с Этери Тутберидзе, под руководством которой тренировки длились по три - три с половиной часа. "Пришлось работать в два-три раза эффективнее, чем девочки, у которых была хорошая растяжка, или те, кто мог скрутить тройной без усилий, - вспоминает Медведева. - Я быстро менялась, быстро росла и многое узнала. Узнала, что такое работа, что такое требования к себе, что такое серьезные соревнования".

Она также высказала свое мнение о жесткости в спорте. "Часто замечаю мамочек, которые одевают девочек в розовые пачки, сами ходят в дорогих шмотках. А ты смотришь на ребенка, и она ничего не может делать. Работать надо, а не вот это - "какая прелесть". Нельзя облизывать своего ребенка - спорт есть спорт, это жестокая штука, как ни крути".

"Кости в муку"

Мама Медведевой сообщила, что самой важной наградой в ранний период карьеры для спортсменки стала бронза юниорского Гран-при в Японии, поскольку там фигуристка каталась с тяжелейшей травмой: "Это было правое бедро, а любой выезд из прыжка - правая нога. Бедро не держало от боли, и чтобы не было больно, ей заматывали это широкими бинтами эластичными. Женя - начали рассыпаться косточки от постоянных прыжков, они рассыпались в муку, это было очень тяжело - она все время плакала, но она сжимала зубы, рычала: "Я пойду, я поеду". Предлагали ей - давай снимемся, она еле ходила, но нет, она все равно ехала".

Травмы преследовали фигуристку и в период Олимпиады 2018 года в Южной Корее. "Три трещины в позвоночнике, три хвостика от позвонков откололись. Таким образом я узнала, что на Олимпиаде в Пхёнчхане у меня не только нога была сломана, но и позвоночник. Но как меня жизнь об асфальт ни била бы, я встану и пойду дальше", - сказала в фильме Медведева.

"Травмы мешали очень сильно, период травм - очень сложный в карьере, но они сделали меня сильнее", - подчеркнула она.

Отдельная часть фильма посвящена бабушке Медведевой, которая водила ее на тренировки. "Так уж получилось, что семья у нас состояла из трех женщин - мама, бабушка и я. Бабушка была довольно-таки жесткой, прямолинейной, требовательной. Но всегда меня жалела, когда что-то не получалось, всегда была на моей стороне", - рассказала спортсменка.

Показала Медведева и свои два шкафа с наградами и медалями. "Когда мы выигрываем, мы приносим счастье людям. Для этого и есть спорт, чтобы вдохновлять людей своими победами. Смотря на нас, многие люди выбираются из сложных положений в своей жизни. Я много таких сообщения получала", - отметила она.

Об олимпийском серебре

На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева заняла второе место в женском одиночном катании, чемпионкой стала Алина Загитова. "Это было невозможно слышать", - сказала Медведева о словах сожаления из-за результатов олимпийского турнира. Она также критически высказалась о том, что поклонники считают ее победительницей Игр. "Я не олимпийская чемпионка, ребята. Зачем вы это говорите? Это обесценивание победы моего соперника, и это непрошеная жалость ко мне. Потуги меня задобрить тем, что "ты для нас чемпионка", били по мне морально", - призналась фигуристка.

"Однажды я взяла ту медаль - железка с колечками, предмет, ставший доказательством того, что у тебя за плечами был этот путь. А недавно я поняла, это абсолютно не так. Я держу ее в руках, - и ни расстройства, ни радости, ни горечи, ни боли. Это было круто и странно осознавать", - заключила Медведева.

Медведевой 23 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года - в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету по два золота чемпионатов мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017). Медведева дважды выигрывала финал Гран-при (сезон-2015/16, 2016/17). В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.