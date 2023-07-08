Меморандум о невзаимопонимании. НХЛ выступила против подписания Федотовым контракта с ЦСКА

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил ТАСС, что у вратаря Ивана Федотова есть действующий контракт с "Филадельфией", президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что подобного соглашения между голкипером и американским клубом "не существует"

ТАСС, 8 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в субботу объявила о заключении вратарем Иваном Федотовым двухлетнего контракта с ЦСКА, при этом Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала эту сделку нарушением соглашения игрока с "Филадельфией".

Год назад Федотов считался одним из сильнейших вратарей страны. В составе сборной России в феврале 2022 года он завоевал серебро Олимпийских игр, а с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и был признан лучшим вратарем сезона. В то время было уже ясно о желании игрока уехать в НХЛ, позднее он подписал однолетний контракт новичка с "Филадельфией". Однако 1 июля после одной из тренировок в Санкт-Петербурге Федотов был задержан сотрудниками военкомата в связи с подозрениями в уклонении от призыва на срочную службу в армию и вскоре был отправлен для прохождения службы.

Оспаривать решение призывной комиссии в суде Федотов не стал. В армии вратарь не терял игровой практики, ряд матчей провел в Санкт-Петербурге за армейскую команду ХК ВМФ. Еще до его увольнения в запас стало ясно, что в ЦСКА настроены на заключение с ним контракта. Об этом в интервью ТАСС после завершения победного сезона-2022/23 рассказал президент армейцев Игорь Есмантович, а клуб не стал делать предложение шведскому вратарю Адаму Рейдеборну, учитывая ужесточение лимита на легионеров.

"Филадельфия" 14 июня объявила о том, что срок действия контракта с Федотовым был перенесен на сезон-2023/24, из-за причин, по которым вратарь не смог приехать к открытию тренировочного лагеря клуба в сентябре. В связи с этим в КХЛ сообщили, что обратились в НХЛ с просьбой уточнить статус вратаря, в американской лиге ответили, что зарегистрировали контракт с "Филадельфией".

НХЛ оспаривает контракт Федотова в КХЛ

В субботу КХЛ сообщила о регистрации соглашения Федотова с ЦСКА. "КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25", - сказано в заявлении лиги.

Поначалу казалось, что вопрос с будущим Федотова был согласован на уровне лиг. Однако все совсем не так: заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что контракт Федотова с "Филадельфией" остается в силе. "Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с "Филадельфией" связывает его с командой на сезон-2023/24. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ", - сказал Дэйли ТАСС.

Он подчеркнул, что никакого соглашения по российскому вратарю с КХЛ достигнуто не было. "О том, что контракт Федотова с "Филадельфией" был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером", - отметил Дэйли 8 июля.

О меморандуме взаимопонимания между КХЛ и НХЛ

Упомянутый в заявлении КХЛ меморандум о взаимопонимании является документом, на основании которого отечественная лига и НХЛ уважают контракты игроков со своими клубами. Ранее не раз происходили ситуации, когда молодые хоккеисты уезжали в Северную Америку, имея действующие соглашения с российскими клубами. Поводом для заключения такого меморандума стали события 2008 года, когда нападающий Александр Радулов, который имел еще год контракта с "Нэшвиллом", перешел в "Салават Юлаев". После этого сначала КХЛ ввела мораторий на подписание игроков НХЛ с действующими соглашениями, а в 2010 году лиги подписали меморандум, который систематически продлевался.

В марте 2022 года НХЛ, учитывая массовое число санкций по отношению к российскому спорту, приостановила прямое общение с российскими клубами. Соблюдать меморандум оказалось тяжело, однако случаев отъезда игроков с действующими контрактами пока не было. При этом Россия, в отличие от европейских стран, не подписывала с НХЛ договор о сумме компенсаций за каждого игрока, поэтому клубы ничего не получали за хоккеистов в случае их отъезда. В то же время из-за меморандума клубы НХЛ не могут забирать по ходу сезона задрафтованных ими хоккеистов, как это делается применительно к другим чемпионатам.

Уже известно, что на 17 июля намечена пресс-конференция с участием Есмантовича, главного тренера ЦСКА Сергея Федорова и Федотова, на которой, как ожидается, будут подробно объяснены нюансы подписания контракта. О нескольких деталях Есмантович рассказал ТАСС в субботу. "Рукописного контракта у Федотова с "Филадельфией" на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт, поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле", - сказал руководитель клуба.

"Мы зарегистрировали юридически обоснованный и справедливый контракт. Подход к документам был скрупулезен с юридической точки зрения. Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер "Филадельфии". Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ", - добавил он.

Учитывая ситуацию с контрактами с двумя командами, клубы НХЛ могут воспользоваться таким прецедентом для того, чтобы попытаться убедить хоккеистов с действующими соглашениями с российскими клубами отправиться за океан. Особенно это касается молодых игроков, в том числе и только что задрафтованных клубами НХЛ.

В последней подобной ситуации, связанной с Радуловым, на авансцену вышла Международная федерация хоккея (IIHF), которая была готова тогда не допустить игрока до международных матчей. IIHF не стала дисквалифицировать игрока по формальной причине - из-за отсутствия регламентирующего договора между лигами о переходах игроков.