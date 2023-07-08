В НХЛ сообщили, что меморандум о взаимопонимании с КХЛ больше не действует

Документ, регулирующий переходы хоккеистов из одной лиги в другую, действовал с 2010 года и регулярно продлевался

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) прекратил свое действие. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее КХЛ объявил о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Дэйли сообщил, что у Федотова действует соглашение на сезон-2023/24 с "Филадельфией".

"Да, это так", - ответил Дэйли на вопрос о прекращении действия меморандума.

Меморандум о взаимопонимании между лигами действовал с 2010 года и регулярно продлевался. На основании этого документа КХЛ и НХЛ уважали соглашения игроков со своими клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую .