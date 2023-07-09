"Норманочка" вышла в полуфинал Copa Mundo по мини-футболу

В четвертьфинале российская команда обыграла бразильский клуб "Лондрина"

ТАСС, 9 июля. Российский клуб "Норманочка" обыграл бразильскую "Лондрину" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в бразильском Паранагуа и началась во вторник в 18:00 по местному времени (00:00 мск, воскресенье).

Забитым мячом отметилась Мария Самойлова.

В первом матче турнира "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко", во втором с таким же счетом была сильнее аргентинского "Сан-Лоренсо", в третьей встрече российская команда сыграла вничью с "Лондриной" (2:2) и вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе А (7 очков).

Соперник российской команды по полуфиналу определится в матче между бразильскими клубами "Рио Бранко" и "Стейн", который начнется в 02:00 мск. "Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля.