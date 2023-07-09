Хоккеист Слепышев рассказал, что в ЦСКА все рады возвращению Федотова

Вратарь вернулся в команду после прохождения военной службы

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возвращение голкипера московского хоккейного клуба ЦСКА Ивана Федотова в состав армейцев стало радостной новостью для всех членов команды. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал нападающий красно-синих Антон Слепышев.

8 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА на два года.

"Все в команде рады его возвращению, все переживали, - сказал Слепышев. - Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга - серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл. Ваня - классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее".

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем КХЛ.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". С июля 2022 года по июль 2023-го вратарь проходил военную службу, 14 июня "Филадельфия" объявила о том, что контракт Федотова остается в силе на сезон-2023/24. После регистрации нового контракта вратаря с ЦСКА в НХЛ заявили о нарушении соглашения игрока с "Филадельфией" и сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с ТАСС заявил, что контракт с Федотовым является юридически обоснованным, поскольку НХЛ не предоставила ЦСКА контракт Федотова с "Филадельфией".