Кураньи считает, что футболист "Динамо" Тюкавин в будущем может перейти в европейский клуб

Бывший игрок бело-голубых назвал футболиста лучшим нападающим в стране

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин обладает хорошей техникой и ударом, в будущем он сможет перейти в европейский футбольный клуб. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший футболист "Динамо" и серебряный призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи.

7 июля Кураньи посетил тренировку "Динамо", он рассказал, что теперь является фанатом Тюкавина.

"Костя Тюкавин - лучший нападающий сейчас, - сказал Кураньи. - Да, в будущем он сможет перейти в европейский клуб. Я думаю, что у него много хороших качеств. Если он проведет хороший сезон, если будет также хорошо играть, как играл, то будет одним из лучших нападающих России".

"Почему он особенный? Потому что у него есть хорошая техника, хороший удар, он забивает голы, что хорошо для команды. И он молодой. Какие советы я давал ему? Много тренироваться, верить в себя, тогда все будет хорошо", - добавил Кураньи.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду футболист начал выступать с 2020 года. В прошлом сезоне Тюкавин провел за "Динамо" 38 матчей в разных турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач.