Гимнастка из Санкт-Петербурга Рашитова выступила за Турцию на юниорском чемпионате мира

Спортсменка покинула Россию в 2022 году вместе с родителями

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина" Санкт-Петербурга Аника Рашитова выступила в составе сборной Турции в групповых упражнениях на юниорском чемпионате мира в Румынии. Как сообщили ТАСС в воскресенье в "Жемчужине", спортсменка покинула Россию в 2022 году вместе с родителями.

"Рашитова переехала в Турцию год назад вместе с родителями, принявшими решение сменить место жительства, - сказала собеседница ТАСС. - Нам было грустно с ней расставаться, у нас подрастала очень хорошая спортсменка".

На юниорском чемпионате мира в Клуж-Напоке сборная Турции в групповых упражнениях заняла 13-е место в многоборье (всего участвовало 37 сборных). В состав турецкой команды также входили пензенские гимнастки Арина и Ксения Юняшины, уехавшие из России вместе с матерью осенью 2022 года, и две местные спортсменки - Алейна Гурсой и Гозде Сименис Улусой. В воскресенье сборная Турции выступит в финале упражнений с пятью мячами.

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 9 июля. Российские и белорусские спортсменки вынуждены были пропустить турнир из-за санкций, наложенных Международной федерацией гимнастики после обострения ситуации на Украине.

На первенстве России 2020 года Рашитова заняла первое место в индивидуальном многоборье по программе первого разряда, годом позже на первенстве страны она стала 20-й в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта.