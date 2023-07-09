Экипаж Николаева занял второе место на третьем этапе "Шелкового пути" в зачете грузовиков

Победу одержал экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича

ТАСС, 9 июля. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева в воскресенье занял второе место на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность спецучастка по маршруту Магнитогорск - Магнитогорск составила 345,77 км.

Победителем этапа с результатом 3 часа 46 минут 51 секунда стал экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича,. Экипаж Николаева проехал дистанцию за 3 часа 49 минут 23 секунды. Тройку лидеров замкнул экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (3:51.33).

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.