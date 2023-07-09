В КХЛ сообщили, что лига и НХЛ продолжат уважать контракты игроков

Ранее было объявлено о прекращении действия меморандума о взаимопонимании между организациями

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжат уважать контракты игроков после прекращения действия меморандума о взаимопонимании. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее о прекращении действия меморандума ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Между лигами нет физически подписанного меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и руководствоваться его нормами в своей работе", - сообщили в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что вратарь Иван Федотов подписал с ЦСКА двухлетний контракт. 14 июня "Филадельфия" сообщила о том, что срок действия соглашения с игроком переносится на сезон-2023/24.

"При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который заложен в документе", - пояснил собеседник агентства.