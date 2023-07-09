Олимпийская чемпионка Ласицкене не выступит на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском

Спортсменка продолжает реабилитацию после травмы ахилла

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на июльском Кубке России в подмосковном Жуковском, она в настоящее время проходит реабилитацию после травмы ахилла. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Реабилитация идет по плану, но когда Маша сможет набрать форму, пока неизвестно, - сказал Габрилян. - На Кубке России она не сможет выступить. Что касается возможности ее участия в чемпионате страны, то я загадывать не хочу. Если позволит самочувствие и подготовка, то она, конечно, выступит".

Кубок России пройдет в Жуковском с 14 по 15 июля, чемпионат страны - в Челябинске с 3 по 6 августа.

30-летняя Ласицкене открыла летний сезон 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетики в Сочи, где показала второй результат, прыгнув на 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Турнир в Сочи пока остается для победительницы Игр в Токио единственным стартом летнего сезона.