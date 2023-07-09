Уругвайский защитник Варела покинул футбольный клуб "Динамо"

Игрок выступал за бело-голубых с 2021 года

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Уругвайский защитник Гильермо Варела покинул московский футбольный клуб "Динамо" в связи с окончанием контракта. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

31 июля 2022 года пресс-служба бразильского "Фламенго" сообщила, что Варела перешел в клуб на правах аренды. 12 января пресс-служба "Фламенго" сообщила, что Варела подписал контракт с клубом до 2025 года.

"Гильермо Варела покинул "Динамо" по окончании контракта", - сказал Гафин.

Вареле 30 лет, он выступал за "Динамо" с 2021 года. Футболист провел за бело-голубых 49 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.

Также Гафин рассказал о трансферах "Динамо" летом. "Мы активно смотрим и работаем по ряду позиций", - сказал он.

22 июня главным тренером "Динамо" стал чешский специалист Марцел Личка, который до этого возглавлял "Оренбург". Контракт с Личкой рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два. "Как проходили переговоры? Все проходило легко, договаривались легко, подписание контракта тоже давалось весьма легко", - заключил Гафин.