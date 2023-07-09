Михайлов уверен, что Федотов в скором времени вернется на первые роли в российском хоккее

Вратарь, пропустивший прошлый сезон из-за службы в армии, 8 июля подписал новый контракт с ЦСКА

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вернувшийся в состав московского хоккейного клуба ЦСКА вратарь Иван Федотов быстро наберет форму и вернется на первые роли в российском хоккее. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, бывший нападающий ЦСКА и член наблюдательного совета клуба Борис Михайлов.

"В составе армейского клуба он стал вратарем номер один в России, это заслуженная его работа и работа всего клуба, все случившееся уже позади, а то, что он возвращается в команду, - это здорово для Ивана. Хорошо, что он решил остаться в ЦСКА: он парень молодой и перспективный, быстро наберет форму, все будет зависеть от его работы и тренера по вратарям Сергея Ивановича Наумова. Для всех болельщиков это радость, будем с надеждой смотреть, как Иван набирает форму, со временем он вернется на первые роли в нашем хоккее. Я приветствую его решение, как болельщик, как почетный президент клуба, дай бог, чтобы все у него получилось, уверен, что вся команда ему в этом поможет", - сказал Михайлов.

"Целый год все руководители клуба, президент думали, чтоб Ваня вернулся, думаю, что в команде также все ребята относятся с уважением [к решению Федотова]. На всех этапах, начиная от компании "Роснефть" и нашего руководителя, заканчивая президентом клуба, тренерским штабом, все Ивана ждали, контракт его в НХЛ (Национальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) закончился. Полевые игроки должны взять часть работы на льду, блокировать броски, все должно быть хорошо", - добавил он.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Филадельфия". С июля 2022 года по июль 2023-го вратарь проходил военную службу, 14 июня "Филадельфия" объявила о том, что контракт Федотова остается в силе на сезон-2023/24. После регистрации нового контракта вратаря с ЦСКА, о заключении которого было объявлено 8 июля, в НХЛ заявили о нарушении соглашения игрока с "Филадельфией" и сообщили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с ТАСС заявил, что контракт с Федотовым является юридически обоснованным, поскольку НХЛ не предоставила ЦСКА контракт Федотова с "Филадельфией".