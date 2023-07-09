Личка считает, что не стоит сравнивать условия работы в "Оренбурге" и "Динамо"

Чешский специалист возглавил московскую команду в июне, в прошлом сезоне "Оренбург" под его руководством занял седьмое место в чемпионате России

ТАСС, 9 июля. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка не считает корректным сравнение условий работы в столичной команде и "Оренбурге", поскольку у них разные амбиции и возможности. Об этом он рассказал в воскресенье "Спорт-Экспрессу".

"Сильно ли отличаются условия работы в "Динамо" и "Оренбурге"? Да, в "Динамо" высокий уровень, но не стоит сравнивать с "Оренбургом". Команда долго играла во втором по силе дивизионе, а "Динамо" - клуб с большой историей выступлений в премьер-лиге, в "Оренбурге" делали свой максимум. Бюджет, цели и амбиции разные", - сказал Личка.

Личка возглавил "Динамо" в июне, в прошлом сезоне чешский специалист возглавлял "Оренбург", с которым занял седьмое место в Мир - Российской премьер-лиге.