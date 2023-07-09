9 июля, 08:24
Уимблдон

Чесноков считает, что теннисисту Рублеву будет тяжело обыграть Бублика

Соперники встретятся в четвертом круге Уимблдона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Представитель Казахстана Александр Бублик играет в свой лучший теннис на Уимблдоне, поэтому российскому теннисисту Андрею Рублеву будет очень непросто его обыграть в матче четвертого круга турнира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Рублеву будет очень тяжело обыграть Бублика, потому что он сейчас играет здорово, - сказал Чесноков. - Он недавно выиграл турнир в Галле, где как раз обыграл Рублева, и у него есть все возможности для того, чтобы хорошо играть на траве. У Александра есть уверенность в себе, он здорово подает и сейчас играет в свой лучший теннис. Матч будет очень тяжелым и интересным".

Матч между Рублевым и Бубликом пройдет 9 июля. Уимблдон завершится 16 июля. 

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Уимблдон
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