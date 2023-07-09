Ольховский оценил шансы теннисистов Рублева и Сафиуллина выйти в четвертьфинал Уимблдона

В четвертом круге Рублев сыграет с Александром Бубликом, Сафиуллин - с Денисом Шаповаловым

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российским теннисистам Андрею Рублеву и Роману Сафиуллину достались непростые соперники в четвертом круге Уимблдона, но им по силам пройти в четвертьфинал турнира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

9 июля Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, а Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.

"Соперники непростые, но на такой стадии легких матчей уже не бывает. На мой взгляд, Рублев является фаворитом, несмотря на то что последний матч остался за Бубликом, но, как я много раз говорил, здесь более ровное покрытие, и на нем Андрею будет легче принимать. Что касается Сафиуллина, то здесь все будет решать стабильность Романа, потому что Шаповалов иной раз играет феноменально здорово, а порой упускает много легких мячей, так что Роману нужно держать свою подачу, и он умеет это делать, что показал на этом турнире. Я думаю, что обоим по силам выйти в четвертьфинал", - сказал Ольховский.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.