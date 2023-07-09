9 июля, 09:04
Уимблдон

Янчук считает, что теннисист Рублев сможет обыграть Бублика за счет характера

Соперники встретятся в четвертом круге Уимблдона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев сможет обыграть представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвертого круга Уимблдона за счет стабильности и характера. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Бублик является очень опасным соперником для любого игрока, - сказал Янчук. - Он очень талантливый игрок, действует разнообразно и прибавил в надежности, чего ему раньше очень не хватало. Но мне кажется, что Рублев должен его пройти за счет стабильности и характера. Андрей умеет переламывать проигрышную ситуацию. Ему нужно перешагнуть через Бублика, но это будет сделать непросто, так как тот держит очень высокий темп и умеет разводить соперников по углам".

Матч между Рублевым и Бубликом пройдет 9 июля. Уимблдон завершится 16 июля. 

Теги:
Уимблдон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация