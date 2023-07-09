Умер чемпион Европы 1964 года по футболу, обладатель "Золотого мяча" Луис Суарес

Ему было 88 лет

ТАСС, 9 июля. Чемпион Европы по футболу 1964 года в составе сборной Испании Луис Суарес умер в возрасте 88 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Причины смерти не уточняются. Пресс-служба RFEF выразила соболезнования родным и близким Суареса.

В период игровой карьеры Суарес выступал за испанские "Депортиво" (1953-1954) и "Барселону" (1954-1961), а также итальянские "Интер" (1961-1970) и "Сампдорию" (1970-1973). Вместе с "Барселоной" он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, в составе "Интера" Суарес дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) и трижды стал чемпионом Италии. В 1960 году Суарес получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В составе сборной Испании Суарес стал чемпионом Европы 1964 года, в финале испанцы со счетом 2:1 обыграли команду СССР.

В качестве тренера Суарес работал в итальянских клубах "Интер", "Сампдория", СПАЛ и "Комо", а также в сборной Испании.